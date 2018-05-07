На тюменском вокзале встретят "Поезд Победы"

9 мая на железнодорожном вокзале Тюмень пройдет историческая реконструкция "Встреча поезда Победы". Ретропаровоз с санитарным вагоном и крытым вагоном-теплушкой прибудет на первый путь. В теплушках советские солдаты уезжали на фронт в 1941 году и возвращались домой победителями в 1945 году.

Ретропоезд встретят ветераны, работники СвЖД, воспитанники Детской железной дороги. Поучаствовать в мероприятии приглашают жителей и гостей города. На перроне будут звучать песни и мелодии военных лет, все желающие смогут осмотреть вагоны изнутри.

Начало мероприятия в 14.30.