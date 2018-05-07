Тюменцам расскажут о создании комфортных общественных пространств

В эту субботу, 12 мая, в Литературно-краеведческом центре в рамках Дней исторического и культурного наследия пройдет лекция "Placemaking: как общественное пространство меняет историю города". Об основных принципах создания комфортных общественных пространств и о возможности реализовать их на практике в нашем городе расскажут кураторы проекта "Том Сойер Фест" в Тюмени Владимир Скалдин и Маргарита Обращенко.

Общественные пространства — парки, скверы, дворы, тротуары — играют огромную роль в жизни города и горожан. Именно эти зоны в первую очередь формируют городскую среду, ее привлекательность для людей и бизнеса. В мировой практике существует огромное количество примеров, когда создание проектов общественных зон меняло целиком облик района.

Начало лекции в 15.00. Вход свободный. Место проведения: Литературно-краеведческий центр (ул. Первомайская, 14).