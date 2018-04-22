"Том Сойер фест": горожане могут внести вклад в восстановление старинных зданий Тюмени

Фото: группа "Том Сойер Фест - новая история Тюмени" / vk.com

В этом году Тюмень присоединяется к проекту "Том Сойер фест" — фестивалю, ориентированному на сохранение исторической среды. Летом неравнодушные к своему архитектурному наследию тюменцы, вооружившись кистями и другими инструментами, займутся обликом одного из старинных домов в исторической части города.

Для "Том Сойер феста" подбираются дома, ценные, к примеру, украшающими их элементами деревянного зодчества, но не включенные в реестр памятников. Первым зданием, которое восстановят в Тюмени, станет частный жилой дом, расположенный по адресу Пароходская, 24, построенный еще в XIX веке. На этой улице есть несколько домов, которым требуется восстановление, но лишь хозяева упомянутого объекта дали свое согласие.

Движущая сила "Том Сойер феста" — волонтеры. Стать им может каждый тюменец, для этого совсем не обязательно обладать какими-то специальными навыками. Главное — желание трудиться руками, среди намеченных для восстановления дома на Пароходской работ — шкурка и покраска фасада, которые будут выполняться под присмотром бригадира. Работы начнутся в середине июля этого года и продлятся около месяца. Фиксированного графика для волонтеров не будет, присоединяться к работе каждый сможет в удобные дни и на любое время, по будням и выходным.

Как отмечается на сайте "Том Сойер феста", организатором фестиваля в любом городе может стать инициативная группа граждан или некоммерческая организация: "Том Сойер фест" — это низовая инициатива. Для нас важно, чтобы идея восстановления исторической среды в рамках фестиваля шла от самих граждан, а не спускалась сверху органами власти или формировалась вокруг каких-либо бизнес-структур".

К сегодняшнему дню "Том Сойер фест" пришел уже в почти два десятка российских городов и сел, а зародился фестиваль в Самаре в 2015 году. Местная инициативная группа привлекла для восстановления домов реставраторов, строителей и спонсоров, позже подтянулись и заинтересованные в судьбе зданий горожане. Кураторы "Том Сойер феста" в Тюмени Маргарита Обращенко и Владимир Скалдин сейчас тоже в поиске компаний, готовых вложиться в фестиваль материально, а также мастеров, которые бы помогли с резьбой по дереву, малярными работами, ремонтом кровли и проконтролировали работу волонтеров.

Одна из ключевых идей фестиваля спрятана в его названии. По сюжету небезызвестному персонажу книги Марка Твена было велено в одиночку покрасить длинный забор. Том (не без уловок) привлек к этому занятию других ребят, поэтому забор удалось покрасить быстро.

"Кто-то один вовлекает в процесс много своих друзей, и им становится весело "водить кистью взад и вперед с упоением художника", — рассказывает Маргарита Обращенко. — Местные жители нас уже спрашивают: почему Том Сойер, а не Тимур и его команда? Но Тимур — идеален, настоящий советский житель. А Том придает нам тот дух авантюризма детства, чтобы, может, где-то хитростью, где-то авантюрными выходками выполнять в команде свое дело".

Стать друзьями Тома Сойера, присоединившись к проекту в качестве волонтера, строителя, реставратора, спонсора или того, кто умеет искать спонсоров, либо в любом другом качестве, можно, заполнив анкету. По словам организаторов, если желающих вложиться ручным трудом и деньгами окажется много, то в этом сезоне в Тюмени можно будет восстановить еще один дом.

Влада Нерадовская