Тюмень за день: 4 мая

Автор фото Роман Бухтияров

Тюменцы могут получить георгиевские ленты в торговых центрах

В Тюмени продолжается стартовавшая накануне всероссийская акция "Георгиевская ленточка". Сегодня волонтеры будут раздавать этот символ в ТРЦ "Магеллан" с 15 часов и в ТРЦ "Континент" с 17 часов.

В Тюменской области изменится размер пособий по материнству и временной нетрудоспособности

С 1 мая уровень минимального размера оплаты труда поднимется до размера прожиточного минимума — 11163 рублей. Повышение МРОТ повлияет не только на зарплаты, но и на оплату пособий в связи с материнством для работающих граждан, а также на оплату больничных. При этом МРОТ повлияет только на минимальные размеры выплат.

Бесплатный досуг в Тюмени: выставки, лекции, концерты

В ближайшую неделю тюменцам предлагают посетить бесплатные праздничные акции, послушать концертную программу белорусских коллективов, попрактиковать английский и побывать на открытых лекциях и книжных выставках. Подробнее - в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Петицию тюменца против Киркорова подписали более 5 тысяч человек

Петиция тюменца Антона Тихонова с требованием лишить известного российского музыканта Филиппа Киркорова почетного звания народный артист Российской Федерации собрала более пяти тысяч подписей. Поводом для ее написания послужил скандальный клип поп-исполнителя “Цвет настроения синий”, в котором подростки распивают алкоголь, а сам Киркоров ругается матом.

Путин наградил главу администрации Тюмени орденом

Глава администрации Тюмени Александр Моор награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал накануне.