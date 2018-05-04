Бесплатный досуг в Тюмени: выставки, лекции, концерты

В ближайшую неделю тюменцам предлагают посетить бесплатные праздничные акции, послушать концертную программу белорусских коллективов, попрактиковать английский и побывать на открытых лекциях и книжных выставках. Подробнее - в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Цикл открытых лекций "Проблемы современного дизайна"

Когда: 4 и 11 мая в 17:00

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63

Категория 16+

Лектор: Геннадий Васильевич Вершинин - академик Национальной Академии Дизайна, кандидат искусствоведения, профессор, Сенатор Союза дизайнеров России.

4 мая — лекция "Стили и направления проектирования: функционализм, хай-тек настоящий и мнимый. Постмодерн. Новый дизайн"

11 мая — лекция "Развитие языков коммуникативного дизайна. Классическая и конструктивистская типографика. Постмодерн, новый дизайн"

Подробности: 8 (3452) 45-35-90

Неделя бесплатных мастер-классов по профориентации и развитию личности для подростков 12-17 лет

Когда: 4–6 мая

Где: ул. М. Горького, д. 44, офис 301

Категория 12+

Центр карьерного и личностного развития "Успешный Выбор" приглашает подростков 12–17 лет на бесплатные мастер-классы.

В программе: тренинги лидерства, мастерские и воркшопы профориентации, тестирование и многое другое, - все, что необходимо для профессионального определения подростка!

Расписание мероприятий:

4 мая, пятница:

15:00-19:00 - Тренинг личностного развития для подростков "Достань Звезду"

5–6 мая, суббота-воскресенье

11:00-19:00 ежеденевно - Тренинг личностного развития для подростков "Достань Звезду" (продолжение)

Регистрация по ссылке или по тел. 8 800 550 4 777

Открытая лекция "История ТВВИКУ"

Когда: 6 мая, 14:00

Где: "ДОМ ПЕЧАТИ", ул. Осипенко, 81, 4 этаж

Категория 12+

Совсем скоро — празднование одной из самых значимых дат в нашей истории! И Тюмень - важный участник этого события!

За годы Великой Отечественной войны Тюменское высшее военно - инженерное командное училище подготовило более 4,5 тысяч офицеров.

Интересно, что было дальше?

Образовательный проект ФАКУЛЬТЕТ приглашает вас на открытую лекцию, посвященную истории формирования ТВВИКУ, его роли в военное и послевоенное время.

Спикер: Евгений Бабкин — историк, военный реконструктор, научный сотрудник НЧУК "Музей частных коллекций".

Подробности здесь.

Продолжение: https://vk.com/afisha_kto?w=wall-108606347_39801