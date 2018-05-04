Бесплатный досуг в Тюмени: выставки, лекции, концерты

В ближайшую неделю тюменцам предлагают посетить бесплатные праздничные акции, послушать концертную программу белорусских коллективов, попрактиковать английский и побывать на открытых лекциях и книжных выставках. Подробнее - в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".
Цикл открытых лекций "Проблемы современного дизайна"
Когда: 4 и 11 мая в 17:00
Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63
Категория 16+
Лектор: Геннадий Васильевич Вершинин - академик Национальной Академии Дизайна, кандидат искусствоведения, профессор, Сенатор Союза дизайнеров России.
4 мая — лекция "Стили и направления проектирования: функционализм, хай-тек настоящий и мнимый. Постмодерн. Новый дизайн"
11 мая — лекция "Развитие языков коммуникативного дизайна. Классическая и конструктивистская типографика. Постмодерн, новый дизайн"
Подробности: 8 (3452) 45-35-90
Неделя бесплатных мастер-классов по профориентации и развитию личности для подростков 12-17 лет
Когда: 4–6 мая
Где: ул. М. Горького, д. 44, офис 301
Категория 12+
Центр карьерного и личностного развития "Успешный Выбор" приглашает подростков 12–17 лет на бесплатные мастер-классы.
В программе: тренинги лидерства, мастерские и воркшопы профориентации, тестирование и многое другое, - все, что необходимо для профессионального определения подростка!
Расписание мероприятий:
4 мая, пятница:
15:00-19:00 - Тренинг личностного развития для подростков "Достань Звезду"
5–6 мая, суббота-воскресенье
11:00-19:00 ежеденевно - Тренинг личностного развития для подростков "Достань Звезду" (продолжение)
Регистрация по ссылке или по тел. 8 800 550 4 777
Открытая лекция "История ТВВИКУ"
Когда: 6 мая, 14:00
Где: "ДОМ ПЕЧАТИ", ул. Осипенко, 81, 4 этаж
Категория 12+
Совсем скоро — празднование одной из самых значимых дат в нашей истории! И Тюмень - важный участник этого события!
За годы Великой Отечественной войны Тюменское высшее военно - инженерное командное училище подготовило более 4,5 тысяч офицеров.
Интересно, что было дальше?
Образовательный проект ФАКУЛЬТЕТ приглашает вас на открытую лекцию, посвященную истории формирования ТВВИКУ, его роли в военное и послевоенное время.
Спикер: Евгений Бабкин — историк, военный реконструктор, научный сотрудник НЧУК "Музей частных коллекций".
Подробности здесь.
Продолжение: https://vk.com/afisha_kto?w=wall-108606347_39801
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