Тюменцы могут получить георгиевские ленты в торговых центрах

В Тюмени продолжается стартовавшая накануне всероссийская акция "Георгиевская ленточка". Сегодня волонтеры будут раздавать этот символ в ТРЦ "Магеллан" с 15 часов и в ТРЦ "Континент" с 17 часов.

5 мая тюменцы могут получить ленточки в торговых центрах "Премьер" (с 12 часов), "Колумб" (с 14 часов), "Фаворит" (с 14 часов), "Остров" (с 14 часов), "Сити Молл" (с 16 часов) и "Кристалл" (с 16 часов).

6 мая волонтеры будут раздавать георгиевские ленты в 14 часов в ТРЦ "Панама" и в 17 часов в ТРЦ "Гудвин". 7 мая получить ленты можно будет в 15 часов в ТРЦ "Галерея Вояж". 8 мая с 15 часов тюменцы и гости города смогут забрать георгиевские ленты в ТРЦ "Тюменский ЦУМ" и "Галерея Вояж".