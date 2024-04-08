Жителям Тюменской области до 9 Мая раздадут 10 тысяч георгиевских лент

Около 10 тысяч георгиевских лент планируют раздать жителям Тюменской области до 9 Мая - торжественное открытие акции "Георгиевская ленточка" состоялось на Цветном бульваре в Тюмени 8 апреля.

Активисты "Молодой гвардии" вручали всем желающим символ памяти о павших героях Великой Отечественной войны. "Герои — это все наши деды и прадеды, жители региона, которые в период войны работали в тылу. Нет ни одного тюменца, россиянина, у которого нет родственника-участника Великой Отечественной войны. Сегодняшние события подтверждают, что говорить об их подвиге нужно, чтобы об этом помнили новые поколения", - отметил федеральный координатор "Молодой гвардии" в УрФО Владимир Сбитнев.

Где еще пройдет акция "Георгиевская ленточка" в Тюмени:

➖10 апреля 15:00 — ул. Дзержинского;

➖12 апреля 15:00 — площадь 400-летия;

➖15 апреля 15:00 — ТРЦ "Гудвин";

➖17 апреля 15:00 — ТРЦ Галерея Вояж;

➖19 апреля 18:00 — сквер Института культуры;

➖23 апреля 15:00 — Цветной Бульвар;

➖25 апреля 15:00 — ул. Дзержинского;

➖30 апреля 15:00 — набережная;

➖1 мая 15:00 — Цветной бульвар;

➖3 мая 15:00 — ТРЦ "Кристалл";

➖6 мая 15:00 — набережная;

➖9 мая 18:45 — Площадь памяти.

Также георгиевскую ленту жители могут получить в штабе "Молодой гвардии" в Тюмени по адресу ул. Володарского, 47/5.