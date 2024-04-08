Жителям Тюменской области до 9 Мая раздадут 10 тысяч георгиевских лент

Около 10 тысяч георгиевских лент планируют раздать жителям Тюменской области до 9 Мая - торжественное открытие акции "Георгиевская ленточка" состоялось на Цветном бульваре в Тюмени 8 апреля.
Активисты "Молодой гвардии" вручали всем желающим символ памяти о павших героях Великой Отечественной войны. "Герои — это все наши деды и прадеды, жители региона, которые в период войны работали в тылу. Нет ни одного тюменца, россиянина, у которого нет родственника-участника Великой Отечественной войны. Сегодняшние события подтверждают, что говорить об их подвиге нужно, чтобы об этом помнили новые поколения", - отметил федеральный координатор "Молодой гвардии" в УрФО Владимир Сбитнев.
Где еще пройдет акция "Георгиевская ленточка" в Тюмени:
➖10 апреля 15:00 — ул. Дзержинского;
➖12 апреля 15:00 — площадь 400-летия;
➖15 апреля 15:00 — ТРЦ "Гудвин";
➖17 апреля 15:00 — ТРЦ Галерея Вояж;
➖19 апреля 18:00 — сквер Института культуры;
➖23 апреля 15:00 — Цветной Бульвар;
➖25 апреля 15:00 — ул. Дзержинского;
➖30 апреля 15:00 — набережная;
➖1 мая 15:00 — Цветной бульвар;
➖3 мая 15:00 — ТРЦ "Кристалл";
➖6 мая 15:00 — набережная;
➖9 мая 18:45 — Площадь памяти.
Также георгиевскую ленту жители могут получить в штабе "Молодой гвардии" в Тюмени по адресу ул. Володарского, 47/5.
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