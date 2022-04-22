Более 300 тысяч Георгиевских лент вручат волонтеры жителям Тюменской области

Ежегодно в преддверии Дня Победы в регионе проходит акция "Георгиевская лента". В этом году волонтеры раздадут около 300 тысяч лент, участие в ней примут все муниципалитеты региона.

Накануне праздника жители области смогут прикрепить к своей одежде Георгиевские ленточки, ставшие символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма.

Пункты выдачи Георгиевских ленточек будут работать во всех районах: на площадях, в торговых центрах, на митингах и концертах, посвященных празднованию Дня Победы. 9 мая с 09:00 до 15:00 тюменцы смогут получить Георгиевскую ленточку у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны".

В рамках акции в регионе будет организован ряд патриотических мероприятий: уроки памяти о Великой Отечественной войне, литературно-музыкальные композиции и митинги памяти, возложение цветов к обелискам и мемориалам, работа военно-мемориальных команд и тимуровских отрядов.

В Тюменской области впервые акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. Областной штаб акции создан и работает на базе Областного поискового центра ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер".