Тюменская область включилась в акцию "Георгиевская ленточка"

Патриотическая акция "Георгиевская ленточка" стартовала в РФ 25 апреля. Символ памяти о страшных событиях Великой Отечественной войны благодарные потомки размещают у сердца в канун праздника Великой Победы.

Сотни георгиевских ленточек раздали вчера в разных локациях Тюмени воспитанники детско-юношеских центров. Одной из точек раздачи стала пешеходная улица Дзержинского.

Практический каждый день до Дня Победы георгиевские ленточки будут распространяться среди жителей области. В Тюмени раздачи пройдут по следующему графику:

- "Цветной бульвар": 27 апреля, 2 и 4 мая с 17:30 до 18:30; 29 апреля, 7 мая с 14:00 до 15:00;

- "Сквер Николая Машарова": 27 апреля с 12:00 до 18:00;

- "Сквер депутатов": 27 апреля, 4 мая с 18:00 до 19:00, 29 апреля с 15:00 до 16:00;

- "Мост влюбленных": 29 апреля, 7 мая с 16:00 до 17:00;

- Площадь "Европы": 29 апреля с 12:00 до 18:00;

- У входной зоны в ТРЦ "Кристалл": 4 мая с 12:00 до 18:00;

- У входной зоны в ТРЦ "Колумб": 5 мая с 12:00 до 18:00;

- "Площадь Памяти": 6 мая с 12:00 до 18:00.

Непосредственно в праздничный день тюменцы смогут получить георгиевскую ленточку у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны", где будет работать площадка Областного поискового центра им. Артура Ольховского.