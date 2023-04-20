Более 85 тысяч георгиевских лент раздадут жителям Тюменской области

Ежегодно в преддверии Дня Победы в Тюменской области проходит акция "Георгиевская лента". Участие в ней принимают все муниципальные образования региона. С 25 апреля по 9 мая жители региона смогут получить главный символ Победы на улицах своих городов и сел.

Раздачей памятных символов будут заниматься "Волонтеры Победы". Получить их можно совершенно бесплатно.

В областном центре пункты выдачи лент будут организованы в нескольких районах.

На Цветном бульваре горожан будут ждать 25 апреля, 27 апреля, 2 мая и 4 мая с 17:30 до 18:30, а также 29 апреля и 7 мая с 14:00 до 15:00.

На мосту Влюблённых жители города встретят волонтеров 29 апреля и 7 мая с 16:00 до 17:00.

В сквере Депутатов георгиевские ленты раздадут 27 апреля и 4 мая с 18:00 до 19:00, а также 29 апреля с 15:00 до 16:00.

Площадь Борцов революции примет акцию 25 апреля с 13:00 до 14:00.

Жители каждого населенного пункта смогут узнать об акции в местных отделениях движения "Волонтеры Победы".

"На улицах областного центра планируется раздать около 15 000 лент и более 70 000 – в остальных населенных пунктах региона. В преддверии Дня Победы это не единственная акция. Например, с 20 апреля по 22 июня будет проходить "Красная гвоздика". Каждый желающий сможет внести пожертвование и получить значок "Красная гвоздика". Все перечисленные средства будут направлены на помощь ветеранам боевых действий", - рассказала руководитель регионального отделения движения "Волонтёры Победы" Дарья Терёхина.