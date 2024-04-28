Что делать, если кровь густая

Любые нарушения кровотока могут представлять угрозу для жизни и здоровья человека. Одним из таких нарушений является сгущение крови.

Как отмечают эксперты, на кровь действуют две противоположные силы: кровосгущение и кроворазжижение. У здорового человека они находятся в равновесии, что обеспечивает беспрепятственное проникновение крови в поврежденные ткани и помогает в заживлении.

Наиболее наглядный пример тромбоз. Чаще всего он возникает в венах на ногах. Сопровождается резким отеком конечности и болезненными ощущениями в мышцах, а также посинением участка кожи. При появлении этих симптомов врачи рекомендуют немедленно обращаться за помощью, так как эта болезнь может привести к перекрытию доступа крови к жизненно важным органам, сообщает Тюменская область сегодня.

Как отмечает врач-флеболог, сосудистый хирург Максим Косарев, самостоятельное лечение этих заболеваний строго запрещено и требует квалифицированной помощи профессионалов.

– Будет полезно следить за массой тела, исключить трансжиры и сократить потребление животных жиров, сахара, отказаться от курения, регулярно двигаться, – делится подробностями эксперт.

Регулярные прогулки ускоренным шагом позволяют сердцу работать быстрее, что снижает вероятность застоя и сгущения крови. Чтобы ее разжижить, врачи также рекомендуют соблюдать достаточный питьевой режим – 30 мг жидкости на килограмм тела.

– Благодаря достаточному объему жидкости в крови клеткам будет сложнее слипаться и образовывать сгустки, – подчеркнул врач-флеболог.