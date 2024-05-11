Какие дачные работы нужно провести в мае

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Маргарита Шляпина рассказала, какие работы нужно провести в мае на садовом участке.

1. Убрать все высохшие листья

Клубника —мелкий кустарник, но требует ухода. Из кустика клубники нужно убрать все высохшие, подмерзшие и больные листья. При обработке оставляют только молодые здоровые зеленые листья, все остальное обрезается у самого основания при помощи секатора. Обязательно обрабатываем растения средствами защиты, чтобы исключить распространение вредителей и болезней по посадкам.

2. Борьба с сорняками и вредителями

Рекомендуем провести работы по уничтожению сорняков. Необходимо перекопать почву с оборотом пласта. Это снизит численность сорняков, улучшит доступ воздуха к корням, сохранит влагу, а также уменьшит численность вредителей, оставшихся в почве. Своевременно удаляйте сорняки из-под деревьев. На многих из них питаются паутинный клещ, личинки цикадок, гусеницы совок, лугового мотылька. В конце цветения появляются гусеницы минирующих молей первого поколения, расселяются по кроне клещи, начинается первая волна лета бабочек яблонной плодожорки.

3. Работы в теплице

В мае томаты и перцы высаживают в теплицу.

"Рассаду перед высадкой на час можно погрузить в раствор фитоспорина-М или через три дня после высадки полить под корень. В теплой почве бактерии фитоспорина активизируются и начинают подавлять грибные и бактериальные болезни растений. К тому же фитоспорин повышает иммунитет растений и усиливает их рост. Профилактические опрыскивания овощных растений фитоспорином проводят каждые 10-15 дней", - говорит агроном.

Оптимальное расстояние между высаженными помидорами зависит от вида. Есть детерминантные томаты, низкорослые – для них 30-40 см, сообщает АиФ-Тюмень.