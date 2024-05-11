Уникальную территорию будут развивать в Тюменском районе

"Музей тюменских историй", который сейчас находится в "Меблированном доме Ф.П. Лошкомоева", ищет новое помещение. По словам хозяйки музея Оксаны Усмановой, велика вероятность того, что здание, расположенное на улице Володарского, с середины 2024 года закроется на реставрационные работы. Планируется расширение музейного пространства и "возрождение" формата домика, который работал на улице Сакко.

Также есть идея развития масштабного проекта "Семь деревень". Подробнее об уникальной местности, которая существует совсем недалеко от областной столицы, Оксана Усманова рассказала корреспонденту издания "Тюменская область сегодня".

Территория на юго-запад от Тюмени по Червишевскому тракту в 30-40 километрах от города – это уникальный кусочек. Он находится вблизи Тюмени, но в лесной зоне, далекой от шума машин. В такой природной зоне расположены шесть действующих современных деревень и одна археологическая. Получается семь деревень: Червишево, Большие Акияры, Друганова, Мичурина, Черная речка, Костылева и археологическая деревня.

– Мы хотим развивать эту территорию, прежде всего, для самих жителей. Здесь живут прекрасные художники, керамисты, спортсмены, поэтому детки могут заниматься здесь, не добираясь 40 километров до города. У этой территории есть огромный потенциал, и мы хотели бы, чтобы он служил на благо людям, – рассказала хозяйка музея.

Проект перспективен для туристического развития региона. Люди с разных концов России могут увидеть, как жители Сибири ценят свою историю. Потомки людей, которые поселились здесь 430 лет назад, живут в этих местах до сих пор. Территория уникальна и с географической точки зрения: на ней расположены крутые горы, холмы, есть лес, реки, озера, пруды и заповедная зона. У нее глубокая трехтысячелетняя история, которая началась еще до нашей эры: поселившись здесь, люди жили на этой земле практически постоянно. Одна культура сменяла другую, и сейчас на этой территории живут, поддерживая друг друга, два основных этноса – русские и татары.