Фестиваль "Проводник" поможет тюменцам попасть в веерное депо

Тюменцев и гостей города приглашают 3 августа на индустриальный фестиваль "Проводник". Специально для этих целей на один день откроют территорию веерного депо, которому более 100 лет. В обычные дни на эти локации могут попасть только железнодорожники.

Гости праздника смогут посетить гаражи и мастерские, в которых ремонтируют составы, зайти в водонапорную башню, увидеть настоящий железнодорожный веер – место, где "крутят" локомотивы, попробовать себя в качестве машиниста поезда на специальном тренажере и многое другое.

Фестиваль сопроводит насыщенная атмосферная программа – выступления музыкальных коллективов, театральные перфомансы, презентация и ярмарка изделий тюменских ремесленников, образовательная программа в деловом лектории, интерактивы, фотозоны.

Генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев:

Мы предусмотрели активности для горожан всех возрастов: будут площадки для детей, подростков, экскурсии для тех, кто хочет побывать на закрытых объектах, мероприятия для взрослых гостей праздника, а еще – награждение представителей РЖД в честь празднования Дня железнодорожника.

На праздник можно приходить всей семьей к 12:00 – это начало фестиваля, и полезно провести тут целый день до 20:00. На территории будут организована работа столовой и фудкорты. Локация проведения – улица Привокзальная; справа от железнодорожного вокзала. Вход бесплатный. Подробности в группе.