Торгово-промышленная палата Тюменской области получила своего "Золотого Меркурия"

ТПП Тюменской области стала лучшей торгово-промышленной палатой России в области экспертной деятельности.

Победителей конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" за 2023 год чествовали 17 июня в Центре международной торговли в Москве. ТПП Тюменской области была представлена на мероприятии президентом Палаты Ольгой Езикеевой и вице-президентом Юлией Шакурской.

Конкурс среди малых предприятий и предприятий-экспортеров ежегодно проводится ТПП России при поддержке Госдумы и Совета Федерации. Постоянными партнерами выступают Акционерный коммерческий банк "Международный финансовый клуб" и ПАО "ФосАгро".

В этом году на региональный этап конкурса поступило более 1200 заявок от предпринимателей. По итогам в ТПП РФ на федеральный этап пришло свыше 400 заявок от 75 региональных ТПП, которые работали во взаимодействии с 47 муниципальными ТПП, а также от Ассоциации "Народные художественные промыслы России".

ТПП Тюменской области вошла в число лидеров по количеству заявок на федеральный этап и стала лучшей торгово-промышленной палатой в области экспертной деятельности.

Победителем федерального этапа Национальной премии "Золотой Меркурий" в номинации "Лучшее малое предприятие в сфере производства потребительской продукции" стала индивидуальный предприниматель Алена Будылдина (бренд "Умничка").