В Тюменской области оценивают состояния дорог после схода воды

В Тюменской области проводят оценку состояния дорог, пострадавших от паводка, это необходимый этап перед выделением средств на их восстановление, сообщает ГУС ТО.

"На подтопленных дорогах разрушены обочины, откосы и насыпи, местами отсутствует барьерное ограждения, нарушено покрытие проезжей части. Где-то понять масштаб разрушения до сих пор мешает вода", - отмечается в сообщении.

Всего в регионе, по предварительным данным, подтоплено более 90 объектов дорожной инфраструктуры. Для оценки ущерба по распоряжению Федерального дорожного агентства создана рабочая группа. В ее состав вошли сотрудники ФКУ "Уралуправтодор", Главного управления строительства и Управления автомобильных дорог Тюменской области, специалисты УМВД, МЧС и администраций районов.