Более 25 млн рублей получат 18 тюменских НКО на реализацию соцпроектов

Подведены итоги второго конкурса президентских грантов 2024 года. В число победителей вошли 18 некоммерческих организаций Тюменской области. На реализацию социально значимых проектов они получат почти 25,4 млн рублей. Размер грантов, выделенных тюменским НКО, составляет от 400 тысяч до 4,1 млн рублей.

⁣Среди победителей второго конкурса президентских грантов — НКО, работающие в Тюмени (10 проектов), Ишиме (3 проекта), Ялуторовске (1 проект), Ишимском районе (1 проект), Ялуторовском районе (1 проект), Омутинском районе (1 проект), Викулово (1 проект).

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Самые большие суммы на реализацию социальных проектов получат Благотворительный фонд поддержки социальных инициатив "Друзья милосердия" (на проект "Доступная медицина бездомным - опыт первых для всех", размер гранта - 4,1 млн рублей), АНО "Центр коррекции аутизма и помощи лицам с множественными и ментальными нарушениями развития "Новые горизонты" (на проект "Аутизм: комплексная диагностика", размер гранта - 3,9 млн рублей), АНО "Центр подготовки в экстремальных, аварийных и чрезвычайных ситуациях" (на проект "Я - спасатель", размер гранта - 2,4 млн рублей).

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Всего в 2024 году 35 тюменских СО НКО стали победителями двух конкурсов президентских грантов, сумма грантовой поддержки более 49 млн рублей.