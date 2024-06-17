Чем опасны гусеницы белокрылых бабочек в Тюмени

Тюмень и пригород заполонили бабочки-боярышницы, людям и растениям от них вреда нет, а вот их гусеницы опасны для будущего урожая.

Черные с двумя желто-оранжевыми полосками по бокам гусеницы могут появиться уже в конце этого месяца на малине, смородине, яблоне. Специалисты советуют их собирать руками либо обрабатывать плодово-ягодные насаждения биологическими препаратами - химию применять поздно, так как идет активное созревание урожая и яды могут сохраниться в плодах.