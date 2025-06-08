Тюменские автоинспекторы борются с "бесправниками" за рулем

В 2025 году каждое девятое ДТП в регион совершают водители-"бесправники", которые никогда не имели водительских удостоверений, а также водители, лишенные права управления транспортом. С их участием произошло 104 ДТП, 8 человек погибли, 134 получили ранения.

"Госавтоинспекция усилила контроль за категорией водителей, выезжающих на дороги общего пользования, не имея соответствующего права, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - В этом году к административной ответственности в нашем регионе привлечены 224 водителя-"бесправника", это на четверть больше, чем годом ранее", - отметил Андрей Миллер.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом, не имея водительских удостоверений, данные водителей, лишенных права управления транспортом, занесены в программный комплекс "Паутина", он "вычисляет" их из потока движения и подает сигнал нарядам ДПС. Каждый пятый из водителей, управляющих транспортом, не имея водительского удостоверения – подросток.

Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия с населением, призывая учиться в автошколах и получать водительские удостоверения, - сообщает

Госавтоинспекция Тюменской области.