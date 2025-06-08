Агрономы посоветовали, как бороться со слизнями в саду

Слизни наносят вред, выедая на плодах и листьях большие дыры с неровными краями. Блестящие дорожки на листьях, похожие на тонкий слой целлофана, сигнализируют о вредителе. Переползая с растения на растение, моллюск распространяет среди овощных и садовых культур вирусные и грибковые болезни.

Слизни любят повышенную влажность. Летом и осенью они откладывают яйца, которые перезимовывают в защищенных местах на глубине до 10 см, у основания травянистых растений, под камнями, где имеется достаточная влажность. Вредитель всячески избегает прямых солнечных лучей, опасаясь ожогов. Поэтому с наступлением дня моллюски возвращаются в укромные влажные тенистые места.

Самые "вкусные" растения для слизней, это капуста (цветная, белокочанная), томаты, картофель, огурцы, салат, клубника и цветочные.

Как избавиться от слизней на вашем садовом участке:

1. Уничтожать сорняки вдоль теплиц, своевременно скашивать газонную траву, убирать опавшие листья и веточки.

2. Посыпайте золой растения и почву. Распыление проводят в сухую и безветренную погоду.

3. Пластики свежих огурцов положите под деревянную доску, а утром уберите доску и соберите слизней.

4. Опрыскивайте места с моллюсками раствором нашатырного спирта (5 столовых ложек на ведро воды). Обрабатывать рекомендуем раз в неделю, чтобы уничтожить и новых личинок.

5. Из химических средств против слизней применяют: Слизнеед, Хищник, Гроза-3 и другие.

Использование профилактических мер и активная борьба со слизнями, поможет сохранить ваш сад в здоровом состоянии, - сообщает КП-Тюмень.