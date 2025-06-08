Тюменский врач рассказала, когда избавляться от зуба мудрости

Обычно зубы мудрости прорезаются в последнюю очередь, уже после восемнадцати лет.

Когда-то "восьмерки" были необходимы людям, чтобы пережевывать жесткую и грубую пищу, вроде сырого мяса. Однако современный человек, рацион которого состоит преимущественно из мягкой и термически обработанной еды, может обойтись и без них.

Распространено мнение, что они приносят много проблем, вызывая боли в десне и портя прикус. Поэтому часто у пациентов стоматологии возникают закономерные вопросы: нужно ли избавляться от зубов мудрости.

Зубной врач сети клиник Юлия Воронцова подчеркнула, что избавляться от "восьмерок" стоит строго по показаниям специалистов – ортодонта, хирурга или гнатолога. К примеру, удаление могут рекомендовать до, во время или после окончания ортодонтического лечения. Рекомендации бывают обусловлены разными рисками, которые возникают, если оставить зубы мудрости.

– В момент ортодонтического лечения из-за "восьмерок" может произойти повторная скученность зубов, что приведет к повторному лечению. Если зуб мудрости прорезался частично, это может привести к кариесу и его осложнениям не только этого зуба, но и соседних, – рассказала Юлия Воронцова.

Однако есть ситуации, в которых "восьмерки" все-таки можно сохранить. Например, зубной врач отметила, что при правильном прорезании и отсутствии дефицита места в челюсти удаление зубов мудрости не требуется. В таком случае они не несут вред.

Более того, у некоторых людей "восьмерки" могут вовсе не прорезаться, - сообщает Тюменская область сегодня.