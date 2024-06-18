Тобольску пообещали новые паромы к 2027 году

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал планы по закупке новых судов. Жители Левобережья смогут переправляться через Иртыш в более комфортных и безопасных условиях. Появятся они в 2027 году, сообщает информцентр правительства региона.
Как сообщил глава города Максим Афанасьев, суда вместят 12-16 машин. Внутри будет 30 сидячих мест, кондиционер, обогрев зимой, возможность зарядки телефонов. По его словам, это уже не первое решение руководства области, " значительно повышающее качество жизни отдаленной территории".
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