Многолетний нервный тик вылечили у ишимской пенсионерки

Всего один сеанс ботулинотерапии, проведенный врачами областной больницы №4, помог жительнице Ишима справиться с насильственными сокращениями мышц лица.

70-летняя жительница Ишима рассказала, что "нервный тик глаза" начался у нее после пережитого когда-то ДТП. Так продолжалось более 20 лет. Правая сторона лица "дергалась" даже ночью. С каждым годом сокращения становились более активными. Со временем глаз стал совсем закрываться, приходилось приложить немало сил, чтобы его открыть. Никакая медикаментозная терапия не помогала. На приеме врача-невролога Областной больницы №4 (г. Ишим) Фируза Бахридинова пациентке предложили провести курс ботулинотерапии. Чаще всего уколы ботулинотоксина применяют в косметологии. В условиях неврологического отделения ОБ №4 его начали использовать совсем недавно. Для этого доктор Бахридинов прошел специальные курсы, а медучреждение приобрело лекарственный препарат, который уже успешно применяет в лечении хронических головных болей у своих пациентов, сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).

"Я о таком методе слышала, однажды мне его предлагали, но это была очень дорогая процедура, я вынуждена была отказаться. В этот раз доктор сообщил, что процедура будет проходить в рамках полиса ОМС, то есть бесплатно, я сразу согласилась, - делится женщина. - После первого сеанса уже на 3 день я увидела эффект, глаз открылся, а непроизвольные сокращения века прекратились. Представляете, какую радость и восторг я испытала после стольких лет страданий!".