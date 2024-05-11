1,5 тысячи детей-инвалидов прошли курс реабилитации благодаря Пилотному проекту

Число учреждений Тюменской области, проводящих реабилитацию по Пилотному проекту в 2024 году достигло 12 (первоначально, в 2022 году заявлялось лишь 7). В проекте участвуют и 2 федеральных центра: Федеральное бюро медико-социальной экспертизы (г. Москва) и Центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (г. Санкт-Петербург).

В реабилитационных организациях детей обучают безопасному поведению, навыкам ориентирования и взаимодействия дома, на улице. Они принимают участия в занятиях по профессиональной ориентации, адаптивной физкультуре. Родителей же консультируют как лучше адаптировать квартиру или дом к нуждам ребенка, помогают с вопросами использования технических средств реабилитации (ТСР).

В стационарной форме реабилитация проводится в центрах "Родник", "Пышма" и "Надежда" (кроме детей с нарушениями речи), детском психоневрологическом доме-интернате (с.Успенка). В полустационарной форме: в Тюменском областном центре реабилитации инвалидов, в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних в Тобольске, Ишиме ("Согласие") и в селе Омутинское, а также в Центре коррекции "Новые горизонты", ТРАНБО "Открой мне мир", Институте уникальных детей и Детском саду №133 города Тюмени, сообщает Тюменская линия.

"При выборе учреждения учитывается заболевание ребенка и нарушенные функции организма, приводящие к инвалидности и определяющие нуждаемость в комплексной реабилитации и абилитации. В пилотном проекте участвуют дети-инвалиды 4 -17 лет, в течение года со дня установления категории "ребенок-инвалид" и определения нуждаемости в услугах по комплексной реабилитации и абилитации", — сообщила руководитель-главный эксперт Главного бюро МСЭ по Тюменской области Надежда Олькова.