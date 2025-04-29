Росгвардейцы и кадеты Тюменской области участвуют в акции "Георгиевская ленточка"

Руководство, личный состав и ветераны Управления Росгвардии по Тюменской области, а также кадеты специализированных профильных групп ведомства, учащиеся школ №13 и №43 города Тюмени присоединились к всероссийской акции "Георгиевская ленточка", сообщили в пресс-службе ведомства.

В городах и населённых пунктах региона в течение нескольких дней росгвардейцы раздадут сотни символов Великой Победы, проведут ряд патриотических мероприятий со школьниками и поздравят земляков с праздником.

По сложившейся традиции старт акции росгвардейцы организовали на набережной областного центра. Минутой молчания присутствующие почтили память павших героев.

Отдавая дань уважения героям Великой Отечественной войны, сотрудники Росгвардии и кадеты растянули георгиевскую ленту площадью 12 квадратных метров. Затем георгиевские ленточки вручены тюменцам и гостям региона на пешеходной улице Дзержинского.

До 9 мая экипажи вневедомственной охраны, находясь на маршрутах патрулирования, а сотрудники лицензионно-разрешительной работы во время оказания государственных услуг в области оборота оружия, в городах области и других населённых пунктах вручат георгиевские ленточки прохожим и владельцам оружия.

Представители Росгвардии раздадут георгиевские ленты и учащимся тюменских школ на тематических встречах. Гости в погонах расскажут ребятам о подвигах советских солдат на фронтах Великой Отечественной войны, познакомят с Кодексом акции, правилах ношения ленты, а также напомнят о важности сохранения воинских традиций и истории страны.