В очередной тюменской "Школе фермера" обучение пройдут 30 человек

В Тюмени стартовал 7 региональный поток образовательного проекта Россельхозбанка "Школа фермера". В проекте участвуют 30 человек, среди которых и ветераны специальной военной операции. Они будут осваивать азы сельскохозяйственного предпринимательства и агротуризма, чтобы запустить или масштабировать собственные хозяйства, сообщили в департаменте АПК.

В программе курса все необходимое - от финансовой грамотности до современных агротехнологий. Занятия продлятся 2,5 месяца, после чего участникам Школы предстоит защитить разработанные в ходе обучения бизнес-планы.

"Собрались люди совершенно разных профессий, но у каждого из них есть своя цель - развиваться в сфере сельского хозяйства. Задача проекта "Школа фермера" состоит в том, чтобы предоставить эту возможность участникам, получить ценные знания, перенять опыт и практику успешных предпринимателей и стать частью АПК", – поделился замгеститель Губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов.