Пожар в квартире на 10 этаже ликвидировали в Тюмени

16:42 29 апреля 2025
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Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на улице Интернациональная, сообщение о пожаре в квартире, расположенной на 10-м этаже многоквартирного жилого дома на ул. Интернациональная, 119 в Тюмени поступило в третьем часу дня 29 апреля, сообщили в региональном главке МЧС РФ.

Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. Из зоны опасных факторов пожара эвакуированы 7 человек. Предварительно, один человек травмирован. На месте вызова работали 6 единиц техники и 19 человек подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. 

Причина пожара устанавливается.

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