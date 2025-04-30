Пожар в квартире на 10 этаже ликвидировали в Тюмени

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на улице Интернациональная, сообщение о пожаре в квартире, расположенной на 10-м этаже многоквартирного жилого дома на ул. Интернациональная, 119 в Тюмени поступило в третьем часу дня 29 апреля, сообщили в региональном главке МЧС РФ.

Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. Из зоны опасных факторов пожара эвакуированы 7 человек. Предварительно, один человек травмирован. На месте вызова работали 6 единиц техники и 19 человек подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Причина пожара устанавливается.