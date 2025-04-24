Тюменские дети могут поучаствовать в федеральном конкурсе рисунков "Знамя Победы"

Федеральный культурно-образовательный проект "Край родной" приглашает дошкольников и учеников младших классов со всей России, их родителей и педагогов принять участие в конкурсе творческих работ "Знамя Победы", который приурочен к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Прием заявок проходит на платформе конкурсы.кр.рф до 15 мая включительно.

Проект направлен на патриотическое воспитание и приобщение детей и взрослых из разных регионов России к сохранению исторической памяти, исследованию тематики Великой Отечественной войны, специальной военной операции и других героических событий, изучению памятных мест, связанных с этой тематикой в родном городе и крае, судеб героических личностей.

Председатель Научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры "Родное слово" Константин Деревянко:

Наш конкурс для самых маленьких участников: дошкольников, учеников младших классов. Именно в этом возрасте у детей приходит осознание своего места в мире, выстраивается система ценностей: происходит становление мировоззрения, закладываются основы уважения к традициям, истории, культуре. Великая Отечественная война – одна из важнейших вех в истории современной России. Каждая российская семья внесла свой вклад в Великую Победу. Важно, чтобы наши дети чувствовали свою сопричастность, к этим событиям. Именно так и складывается любовь к своей стране – через любовь к своей семье, своему родному краю.



Участие в таких конкурсах позволяет сформировать у детей настоящее чувство патриотизма и сформировать связь поколений, об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев:

Одними из инициаторов конкурса "Знамя Победы" являются наши дагестанские школьники. На уроках ребята узнали, что именно их земляк – ветеран Великой Отечественной войны Абдулхаким Исакович Исмаилов запечатлен на знаменитом снимке советского фотографа Евгения Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом", облетевшем весь мир. Ученики захотели увековечить его память, рассказать об этом детям других регионов. Сегодня их отцы, старшие братья продолжают славные традиции своих дедов и прадедов и защищают нашу страну. Важно, чтобы каждый ребенок России знал и понимал, какую огромную роль сыграли его семьи, его родные и близкие в приближение великой Победы. Именно так формируется настоящий патриотизм и связь поколений.

Организаторы конкурса сообщили, что ожидают от юных творцов работы в разных форматах: панорамы и поделки в разных техниках и из разных материалов, коллажи, рисунки и другие созданные своими руками креативные изделия на заявленную тему, рассказывающие о семейных реликвиях, героях, исторических событиях и местах. Конкурсные работы могут быть выполнены по собственному творческому замыслу или по технологиям и материалам из учебных пособий проекта "Край родной" (моямосква.онлайн, мойямал.рф, мойдагестан.онлайн, крайродной.дети). В конкурсе могут участвовать как в индивидуальном формате, так и в групповом или даже целым классом или группой детского сада.

Победители будут определены в трех номинациях: "Наша героическая история", "Память поколений", "Праздник всей страны".

Чтобы стать участником конкурса нужно заполнить регистрационную форму на платформе конкурсы.кр.рф и загрузить конкурсные материалы (фотографии, текст).

Итоги конкурса будут подведены 19 мая. Все участники получат дипломы, а учителя – благодарности. А лучшие работы будут приглашены на выставки, которые пройдут в Дагестане и в Москве.

По итогам проекта будет выпущен онлайн-каталог экспонатов с рассказами детей о своих работах, который будет опубликован в открытом доступе на сайте конкурсы.кр.рф и поможет другим ребятам из других регионов узнать новые и интересные факты о важных событиях Великой Отечественной войны, их подвигах, памятных местах связанных с ними в разных регионах России, что будет способствовать сохранению исторической памяти нашего народа, патриотическому воспитанию молодежи, формированию идентичности и преемственности поколений.