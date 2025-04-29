Шестой сезон Недели моды в Тюмени собрал 75 дизайнеров России

VI сезон "Недели моды. Сибирь" успешно прошел в Тюмени с 25 по 27 апреля. Три дня ярких показов собрали более 75 дизайнеров из Москвы, Екатеринбурга, Ижевска, Кемерово, Перми, Челябинска, Тюмени и Тюменской области, Югры. В мероприятии приняли участие свыше две тысячи моделей, а число зрителей превысило пять тысяч человек. Онлайн-трансляцию события просмотрело 24 тысячи человек, сообщили в ТАРКИ.

Программа для посетителей включала не только модные показы, но и разнообразные активности, включая детскую зону для юных гостей. Особой популярностью пользовались бесплатные консультации медицинских специалистов в области косметологии, педиатрии и стоматологии. На модном маркете были представлены 12 российских брендов, где посетители имели возможность ознакомиться с дизайнерскими коллекциями и приобрести понравившиеся изделия.

Руководитель проекта Анна Воронова:

"Неделя моды. Сибирь" продолжает расти и развиваться. Каждый новый сезон становится масштабнее предыдущего, привлекая всё больше талантливых дизайнеров и увлеченных модой людей. Особенно приятно видеть, как наши мероприятия становятся точкой притяжения не только для профессионалов индустрии, но и для всей семьи. Мы будем продолжать развивать проект, открывая новые имена и поддерживая российских дизайнеров.

Проект организован при поддержке Тюменского агентства развития креативных индустрий. Масштабное модное событие в очередной раз подтвердило свой статус знакового мероприятия для модной индустрии региона. Неделя моды стала не просто модным событием, а настоящим культурным феноменом, способствующим развитию эстетического вкуса, расширению кругозора и популяризации российских брендов. Проект продолжает укреплять позиции Тюмени, как важного модного центра Сибири и привлекать в город туристов со всей России, отмечают в ТАРКИ.