Первомай в Тюмени будет ветреным, прохладным и дождливым

Тюменский гидрометцентр сообщает, что 30 апреля и 1 мая в городе ожидается сильный ветер.

30 апреля ночью небольшие осадки (преимущественно в виде мокрого снега), днем ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с, порывы до 18 м/с, температура ночью -1,+1°С, днем потепление, температура +12,+14°С.

1 мая днем небольшой дождь, ветер юго-западный 8-13 м/с, днем порывы 15-18 м/с, температура ночью +4,+6°С, днем +12,+14°С.

2-4 мая максимальная температура днем - от +8 до +13°С, дожди различной интенсивности.