Лучшие юидовцы Тюмени и Югры отправятся на областной юбилейный слет

С 25 по 27 ноября в детском лагере "Остров детства" пройдет юбилейный ХХ областной Слет ЮИД (Юных инспекторов движения) для лучших представителей из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Этот важный и значимый событие соберет талантливых и активных школьников, которые активно участвуют в пропаганде безопасности дорожного движения и обучении других детей правилам безопасности на дорогах.

В Тюменской области более шести тысяч юных инспекторов движения, которые объединены в 430 отрядов ЮИД. Эти школьники проводят работу по снижению детской дорожной аварийности не только со своими сверстниками и младшими детьми, но и со взрослыми, призывая их соблюдать ПДД, сбавить скорость, пропускать детей на пешеходных переходах.

Юные инспекторы движения примут участие в мастер-классах, флешмобе #СтаньЗаметным, посвященном популяризации светововзращающих элементов, а также в конкурсной программе, включающей творческие задания, тестирование по ПДД, практические задания по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП людям, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.