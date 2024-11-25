Для тюменцев подготовили видео, напоминающее о роли мамы

Ко Дню матери в интернете было опубликовано трогательное видео, которое напоминает о значимой роли родителей, особенно матерей, в жизни ребенка, даже когда тот уже стал взрослым. В ролике акцентируется внимание на том, что забота, поддержка и мудрость матерей остаются незаменимыми на протяжении всей жизни, независимо от того, сколько лет их детям. Ролик разместили в сообществе во "ВКонтакте" "Медиацентр | Тюмень".

В видео показано, как молодые люди только начинают свой путь во взрослой жизни. Они сталкиваются с различными бытовыми трудностями, такими как снятие показаний счетчиков, запись к врачу и использование бытовой техники, и обращаются за помощью к своим мамам, - сообщает Мой-портал.ру.

"В преддверии Дня матери мы создали ролик, чтобы подчеркнуть, как важна поддержка родителей на протяжении всей жизни. Ведь мама — это не только источник любви и заботы, но и тот, кто щедро делится с нами знаниями. Поэтому так важно не забывать говорить ей слова благодарности и любви", — рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.