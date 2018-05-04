В Тюменской области изменится размер пособий по материнству и временной нетрудоспособности

С 1 мая уровень минимального размера оплаты труда поднимется до размера прожиточного минимума — 11163 рублей. Повышение МРОТ повлияет не только на зарплаты, но и на оплату пособий в связи с материнством для работающих граждан, а также на оплату больничных. При этом МРОТ повлияет только на минимальные размеры выплат.

Ряд пособий в России привязан к минимальному размеру оплаты труда. Максимальный размер пособия по беременности и родам с 1 мая не меняется, поскольку он привязан к предельной базе по взносам в ФСС, однако минимальный размер выплаты не должен быть ниже МРОТ на момент ухода в отпуск по беременности и родам.

Аналогично рассчитывается пособие по уходу за ребенком до полутора лет. При этом в отличие от пособия по беременности и родам выплачивается не 100% от средней зарплаты, а 40%. Сумма МРОТ влияет также только на минимальное пособие, но только в том случае, если речь идет о трудоустроенном получателе, тогда размер пособия составит 40% от МРОТ. Повышение размера ежемесячного пособия коснется только в случае осуществления ухода за первым ребенком. Если же получатель пособия не работает, то используется базовый размер пособия, который не изменится при повышении МРОТ.

Размер пособия по нетрудоспособности составляет от 60% до 100% среднего заработка в зависит от трудового стажа работника. Максимальный размер пособия рассчитывается на основе предельного значения базы по ФСС за предыдущие два года и не зависит от МРОТ, а минимальный – исходя из действующего на момент открытия больничного МРОТ. Минимальный размер выплачивается, если в расчетном периоде у работника не было заработка, либо средний заработок был меньше 24-кратного МРОТ.

Новые размеры пособий с 1 мая 2018 года с учетом районного коэффициента (15% для жителей юга Тюменской области):

– минимальный размер пособия по беременности и родам увеличился более чем на 8 тыс. рублей и составил 59087 рублей.

– увеличивается минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком. Пособие составит 5134,98 рублей за полный календарный месяц.

В Тюменском региональном отделении ФСС подчеркивают, что увеличение размеров пособий касается только тех работающих граждан, чей отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком начинается в период с 1 мая 2018 года.

Увеличение минимального размера оплаты труда не коснулось размера страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, заключивших договор добровольного страхования. Этот размер определяется на начало года. В 2018 году страховые взносы необходимо уплатить в размере 3302,17 рублей.