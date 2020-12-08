В регионе повысят размер минимальной заработной платы

С 1 января 2021 года в Тюменской области повышается размер минимальной заработной платы. Дополнительное соглашение об этом подписано 3 декабря правительством Тюменской области, Союзом "Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов "Тюменский областной совет профессиональных союзов" и Союзом "Региональное объединение работодателей Тюменской области".

С 1 января 2021 года минимальная заработная плата в регионе составит 12 871 рубль. На минимальную заработную плату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, установленные в соответствии с действующим законодательством.