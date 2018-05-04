Путин наградил главу администрации Тюмени орденом

Глава администрации Тюмени Александр Моор награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал накануне.

Кроме Моора, в указе президента перечислены деятели культуры, ученые, педагоги, специалисты различных отраслей, чиновники разных уровней.

Напомним, что Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, в науке и образовании, здравоохранении и культуре, в других областях трудовой деятельности"(Википедия).