Путин наградил главу администрации Тюмени орденом

Глава администрации Тюмени Александр Моор награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал накануне.
Кроме Моора, в указе президента перечислены деятели культуры, ученые, педагоги, специалисты различных отраслей, чиновники разных уровней.
Напомним, что Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, в науке и образовании, здравоохранении и культуре, в других областях трудовой деятельности"(Википедия).
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