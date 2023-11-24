Моор о Путине: Человек, который изменил всё

Губернатор Тюмеской области Александр Моор на выставке-форуме "Россия", рассказывая о достижениях Тюменской области назвал президента Путина человеком, который изменил всё:

Тюмень называли столицей деревень. Даже в центре города были деревянные тротуары, грязь. Так продолжалось до 2 000 года, пока не появился, не побоюсь этого слова, человек, который изменил все. Президентом нашей страны стал Владимир Владимирович Путин. Главное, что он сделал — развернул государственную политику лицом к человеку. И управленческую команду страны он стал формировать, исходя из этой ценности.

К достижениям, которые помогают региону развиваться, Моор, в частности, отнес увеличение турпотока в 1,5 раза, расширение федеральных дорог на север и восток, крупные инвестпроекты "Сибура и "Роснефть". Как результат - "9 из 10 людей чувствуют себя счастливыми, любят Тюменскую область и никуда не хотят уезжать".