В уральских регионах по поручению президента пересчитали зоны подтопления и затопления

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, на котором обсуждалась работа по установлению в регионах Уральского федерального округа зон затопления и подтопления, а также внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
"Установление зон с особыми условиями использования территорий обеспечивает безопасность жителей, упорядоченную застройку таких земель и помогает строго контролировать соблюдение ограничений, в том числе ведение хозяйственной деятельности на них", – подчеркнул Владимир Якушев.
Градостроительное законодательство определяет виды возможного строительства в зонах подтопления и затопления, а также условия строительства. Но все эти требования начинают работать, если зоны определены и зафиксированы в Едином государственном реестре недвижимости.
Для того чтобы актуализировать и систематизировать информацию о территориях, Президент поручил (№ Пр-1464 16.08.2021г.) установить границы зон затопления и подтопления во всех регионах России. Все регионы УрФО поручение выполнили.
Установлено следующее количество зон подтопления и затопления:
✔️ в Свердловской области - 3429;
✔️ в Югре - 593;
✔️ в Челябинской области - 324;
✔️ в Тюменской области - 170;
✔️ в Курганской области - 84;
✔️ на Ямале - 4.
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