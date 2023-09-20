В уральских регионах по поручению президента пересчитали зоны подтопления и затопления

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, на котором обсуждалась работа по установлению в регионах Уральского федерального округа зон затопления и подтопления, а также внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

"Установление зон с особыми условиями использования территорий обеспечивает безопасность жителей, упорядоченную застройку таких земель и помогает строго контролировать соблюдение ограничений, в том числе ведение хозяйственной деятельности на них", – подчеркнул Владимир Якушев.

Градостроительное законодательство определяет виды возможного строительства в зонах подтопления и затопления, а также условия строительства. Но все эти требования начинают работать, если зоны определены и зафиксированы в Едином государственном реестре недвижимости.

Для того чтобы актуализировать и систематизировать информацию о территориях, Президент поручил (№ Пр-1464 16.08.2021г.) установить границы зон затопления и подтопления во всех регионах России. Все регионы УрФО поручение выполнили.

Установлено следующее количество зон подтопления и затопления:

✔️ в Свердловской области - 3429;

✔️ в Югре - 593;

✔️ в Челябинской области - 324;

✔️ в Тюменской области - 170;

✔️ в Курганской области - 84;

✔️ на Ямале - 4.