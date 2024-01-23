Моор: Тюменская область лидирует в РФ по уровню достижения национальных проектов

Тюменская область заняла первое место среди регионов России по уровню достижения национальных проектов со значением 100% в 2023 году, заявил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

"На территории Тюменской области нацпроекты реализуются с 2019 года. В 2023-м мы работали по 11 направлениям: "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Малое и среднее предпринимательство", "Жилье и городская среда", "Культура", "Безопасные и качественные дороги", "Экология", "Цифровая экономика", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт". И по всем были достигнуты установленные значения", - сообщил Моор, подчеркнув, что это результат работы в команде "на благо региона и всех земляков".

Национальные проекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2019 года, они охватывают все ключевые сферы жизни и призваны укрепить экономику, инфраструктуру, создать условия и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого.