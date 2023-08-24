Путин представил Ямалу трех кандидатов на пост губернатора округа

Президент РФ Владимир Путин представил в Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа кандидатов на должность губернатора. Это действующий глава региона Дмитрий Артюхов ("Единая Россия"), окружные депутаты Александр Голубенко (ЛДПР) и Максим Лазарев (СРЗП).

Губернатор ЯНАО избирается депутатами регионального парламента тайным голосованием из числа трех кандидатов, представленных президентом. Избранным считается тот, за кого проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

Выбирать руководителя округа депутаты ямальского парламента будут в Единый день голосования, 10 сентября.