Кандидат СРЗП сдал документы для регистрации на выборы тюменского губернатора

Депутат Тюменской облдумы и председатель реготделения партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ!" Владимир Пискайкин передал в избирком все необходимые для регистрации документы, сообщил председатель избирательной комиссии Игорь Халин.

Пакет документов включал и 213 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований. В качестве трех кандидатур сенаторов представлены помощник депутата Госдумы по работе в Тюменской области Аркадий Либерман, индивидуальный предприниматель Сергей Морев и помощник депутата Тюменской облдумы Георгий Эргемлидзе.

Таким образом, все четыре выдвиженца от партий сдали необходимые для регистрации на выборы документы, решение о регистрации каждого из них после детальной проверки предоставленных документов будет принято в рамках заседания Избирательной комиссии Тюменской области.