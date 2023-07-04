Единороссы определились с кандидатами в депутаты Тюменской гордумы

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Во втором этапе XXXVIII конференции Тюменского городского местного отделения "Единой России" 3 июля приняли участие 184 делегатов. На ней путем тайного голосования были выдвинуты кандидаты в депутаты Тюменской городской думы восьмого созыва по единому избирательному округу в количестве 20 человек и кандидаты в депутаты гордумы по 26 одномандатным избирательным округам. Также принята предвыборная программа Тюменского городского местного отделения, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

В конференции приняли участие секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов, секретарь городского отделения Руслан Кухарук, руководитель регионального исполкома партии Ольга Швецова, руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской городской думы Дмитрий Осипов.

Андрей Артюхов отметил, что предвыборная программа партии сформирована на основе предложений и наказов тюменцев, решение этих задач станет целью нового состава городской думы.

В список кандидатов в депутаты Тюменской городской думы восьмого созыва по единому избирательному округу вошли Степан Киричук, Светлана Иванова, Екатерина Костылева, Эльвира Амирова, Рустам Сайфуллин, Дмитрий Осипов, Максим Аксенов, Сергей Мехнин, Сергей Кудрявцев, Александр Сукаченко, Есенгалий Ибраев, Евгений Бондаренко, Екатерина Юсупова, Евгений Бархатов, Игорь Апанасенко, Дмитрий Тарасов, Тимур Гайнуллин, Дарья Терёхина, Александрина Леонтева, Павел Вешкурцев.

В список кандидатов в городские депутаты по одномандатным избирательным округам вошли (с указанием номера избирательного округа): 1. Юрий Коновалов, 2. Дмитрий Антипов, 3. Екатерина Вешкурцева, 4. Владимир Сбитнев, 5. Алексей Рагозин, 6. Иван Романчук, 7. Наталья Проскурякова, 8. Николай Моисеев, 9. Елена Бойко, 10. Дмитрий Бородин, 11. Иван Худяков, 12. Антон Терехин, 13. Александр Яковлев, 14. Андрей Голоус, 15. Максим Аксенов, 16. Дмитрий Тарасов, 17. Георгий Муратов, 18. Андрей Потапов, 19. Александр Соловьев, 20. Вадим Долгих, 21. Александр Григорьев, 22. Сергей Кудрявцев, 23. Виктор Корчагин, 24. Александр Захаров, 25. Наталия Путина, 26. Павел Девайкин.

Руслан Кухарук представил предвыборную программу городского отделения "Единой России". В числе главных направлений работы он назвал поддержку участников спецоперации и членов их семей, способствование социально-экономическому развитию города и улучшение качества городской среды. "В программе представлены наши приоритеты и базовые ценности, которые мы будем отстаивать и реализовывать в нашей повседневной работе в ближайшие годы. Каждый депутат, избранный от партии "Единая Россия", призван контролировать ход исполнения этой программы", - заверил Руслан Кухарук.

Комментируя итоги конференции ЕР в своем телеграм-канале, Кухарук отметил, что работы предстоит много: этим летом продолжатся встречи с жителями Тюмени, будут обсуждаться вопросы конкретных дворов, конкретных районов. "Слоган нашей программы – "Твоя Тюмень – твой выбор!". От непосредственного участия тюменцев, от их активности зависит будущее нашего города в ближайшие годы и в отдаленной перспективе!" - подчеркнул глава города.