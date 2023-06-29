Центризбирком проведет эксперимент по голосованию в СИЗО

У избирателей, содержащихся в следственных изоляторах, появится больше возможностей для реализации избирательного права, сообщили в ЦИК РФ.
"В Единый день голосования ЦИК России проведет эксперимент, согласно которому люди, находящиеся в СИЗО, получат возможность реализовать свое избирательное право на выборах в органы государственной власти независимо от того, в каком субъекте находится следственный изолятор", - следует из сообщения.
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