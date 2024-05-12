Тюменцы могут рассказать историю своих родственников, участвовавших в ВОВ

Акция "Голосами прошлого", приурочена к 79-й годовщине Дня Победы. На сайте голосамипрошлого72.рф жители города могут заполнить онлайн-форму — рассказать историю родственника-участника Великой Отечественной войны. Ссылку на сайт можно найти в официальном сообществе "Медиацентр | Тюмень" во "Вконтакте". Акция продлится до 22 июня.

В период с 8 мая по 15 июня тюменцы заполнят анкету: с ФИО, годами жизни родственника, родом деятельности во время ВОВ и его личной историей, которая произвела наибольшее впечатление. Авторов вдохновляющих рассказов пригласят на запись подкаста. Ко Дню памяти и скорби, 22 июня, на сайте появятся 79 аудиоисторий — в честь годовщины Дня Победы.

"Великая Отечественная война коснулась практически каждой семьи. Мы предлагаем тюменцам поделиться рассказами о своих предках-героях и их подвигах. Уверены, каждый будет услышан — так мы сохраним историю для будущих поколений", — рассказала редакции Moi-portal.ru руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

В преддверии акции команда Медиацентра молодежной политики Тюменской области поместила на экраны городских билбордов ролик с призывом принять участие — поделиться своей историей о родственнике.