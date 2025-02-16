О контроле веса во время похудения рассказала фитнес-нутрициолог

Частое взвешивание может привести к нервным расстройствам. И неважно, сбрасываете вы вес или набираете.

Правила контроля результатов рассказала тюменский фитнес-нутрициолог Алина Юркова

Конечно, вы можете взвешиваться каждый день при условии, если хотите построить график изменения массы тела. Но оценивать его следует в перспективе на месяц, а не на отдельных взятых днях, потому что колебания веса на протяжении нескольких суток – это лишь случайные отклонения.

Быстрые скачки происходят из-за разного баланса еды и воды в желудочно-кишечном тракте, а не из-за изменения процентного соотношения жира и мышц. Поэтому достаточным будет взвешивание раз в 10–15 дней.

Женщинам, которые еще не вошли в период менопаузы, эксперт рекомендует взвешиваться в одну и ту же фазу цикла каждый месяц. Вес может значительно колебаться в зависимости от того, в какой фазе вы находитесь.

– Цифры на весах не должны стать целью номер один. Очень важно научиться получать удовольствие от самого процесса трансформации. Только тогда можно достичь желаемых результатов и остаться в гармонии с собой, – считает эксперт.

Взвешивания стоит проводить в одно и то же время, иначе разница в паре килограммов вам будет гарантирована. В течение дня в организме может находиться разное количество еды и воды, поэтому я рекомендую взвешиваться утром натощак. Так получится увидеть "чистый" вес, - сообщает Тюменская область сегодня.