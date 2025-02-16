Стали известны подробности подготовки #СпецоперацииЛед

23 февраля на Тюменской набережной состоится #СпецоперацииЛед. Для ее проведения объединены усилия различных ведомств, силовых структур и организаций.

Так, например, тюменские казаки организуют на правом берегу набережной выставку оборудования и вооружения, поставляемого на СВО, а также продемонстрируют фланкировку и рубку шашкой.

Участники СВО под эгидой патриотических объединений готовят показательные моменты с использованием военной техники, пиротехники и беспилотников, которые они продемонстрируют на льду.

Выставку военной техники организует ТВВИКУ, ретро-автомобили военных лет предоставит одна из тюменских компаний. Тюменские подростковые клубы, патриотические центры и объединения организуют различные активности для детей и подростков, показательные выступления по рукопашному бою и выставки оружия, водолазного снаряжения, военных артефактов и площадки плетения маскировочных сетей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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