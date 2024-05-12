Уроки дорожной безопасности проведут автоинспекторы

20:28 11 мая 2024
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Тюменские школьники станут участниками уроков дорожной безопасности, которые для них проведут сотрудники Госавтоинспекции до начала летних каникул. Для родителей школьников будут проведены инструктажи по ПДД и родительские собрания. - Более 80 процентов ДТП с участием детей происходит по вине взрослых водителей, - отметил руководитель региональной Госавтоинспекции Андрей Миллер, - В этом году с участием детей в Тюменской области произошло 118 ДТП, 2 ребенка погибли, 131 ранен.

Почти на 70% выросло число дорожных аварий с участием детей-пассажиров, каждый 11-й ребенок перевозился с нарушением ПДД, без детских автокресел или ремней безопасности, - пояснил Андрей Миллер. Проводя уроки с детьми и инструктажи с родителями, автоинспекторы особое внимание уделят на правила безопасности для детей на самокатах, электросамокатах, велосипедах, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области
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