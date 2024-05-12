При поиске работы знание китайского языка может стать плюсом

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос представителей экономически активного населения. На вопрос о предпочтительном языке для карьеры 48% назвали английский. При этом все большую востребованность у работодателей приобретает китайский язык, и уже каждый восьмой (12%) опрошенный тюменец считает, что язык Поднебесной может сыграть значимую роль в росте по службе.
По итогам опроса был также сформирован топ-5 наиболее востребованных на российском рынке труда иностранных языков (в порядке убывания количества вакансий):
• Английский (больше всего вакансий в апреле 2024)
• Китайский
• Немецкий
• Французский
• Испанский.
Согласно исследованию рынка труда, спрос на специалистов со знанием китайского языка за год в России вырос более чем в 1,6 раза (+63% вакансий по сравнению с апрелем 2023 года). Еще полгода назад китайский язык занимал четвертое место по востребованности в вакансиях, сегодня — уже второе, потеснив немецкий и испанский языки, сообщает Вслух.ру.
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