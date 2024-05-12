Что может привести к нарушениям психики

Нарушить психику человеку могут стрессовые ситуации, жизненные потрясения.

По словам врача-психиатра специализированной бригады скорой помощи Лии Горшковой, как отреагирует психика, зависит от наследственности, темперамента и характера.

"Типичный случай: пациент с шизофренией в детстве представляет из себя идеального ребенка. Он тихий, отличник в учебе, послушный, предпочитает сидеть дома, он никогда не падал с велосипеда, у него нет друзей. Однако во время сдачи экзаменов он вдруг лишился рассудка, - рассказа специалист. – Часто у мнительных людей, столкнувшихся со стрессом, насилием или угрозой жизни, могут сохраняться страхи и тревоги, которые впоследствии могут привести к маниакальным, бредовым идеям. Когда я училась в институте, профессор говорил нам, что ген шизофрении может оставаться спящим на протяжении всей жизни человека. Наверное, пациенты и продолжили бы жить с особыми чертами своего характера, если бы не эти катализаторы в виде стрессовых ситуаций".

К сожалению, излечить таких пациентов невозможно. Можно лишь достичь стойкой ремиссии, сообщает АиФ-Тюмень.