Подростку с ожогом глаз помогли офтальмологи в Тюмени

Офтальмологи тюменской Областной клинической больницы №2 помогли пациенту с ожогом сетчатки, полученным при неосторожном обращении с лазерной указкой.

В детское приемное отделение тюменской ОКБ №2 обратился 14-летний пациент с жалобами на появление пятен перед глазами. Со слов мальчика, он играл с домашним животным лазерной указкой и случайно несколько раз посветил себе в глаза.

"При осмотре нам удалось выявить значительное снижение остроты зрения, три лазерных ожога центральной зоны сетчатки правого глаза и пять слева. Пациент был госпитализирован", - рассказала заведующий офтальмологическим отделением детского стационара ОКБ №2, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области детский офтальмолог Виктория Алекина.



С первых дней мальчику начали проводить противовоспалительную гормональную терапию для снижения отека и заживления поврежденных тканей глаза. Буквально за неделю врачам удалось восстановить уровень остроты зрения с 0,4/0,3 до 1,0/0,9, соответственно.

"Благодаря тому, что пациент обратился вовремя, мы смогли предотвратить необратимые процессы потери зрения. Впервые за многие годы практики поступает пациент именно с ожогами от лазерной указки. Пациентам важно знать, что даже кратковременная экспозиция излучения может привести к структурным повреждениям органа зрения, сообщает Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2.