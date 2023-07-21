Кандидат на пост губернатора Тюменской области от КПРФ сдал документы на регистрацию

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Выдвинутый КПРФ на выборы губернатора депутат Тюменской облдумы Иван Левченко представил в облизбирком документы для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора Тюменской области, сообщил председатель избирательной комиссии Игорь Халин.

"Мы получили весь пакет необходимых документов, включая 215 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований, расположенных на территории Тюменской области, включая Ханты - Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ", - написал Халин в своем телеграм-канале.

В качестве кандидатур сенаторов РФ Левченко представил арбитражного управляющего саморегулируемой организации "Солидарность" Олега Гальченко, помощников депутата облдумы Александра Изотова и Григория Кармелюка.