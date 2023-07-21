Кандидат на пост губернатора Тюменской области от КПРФ сдал документы на регистрацию

13:02 21 июля 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://vk.com/izbirkomto

Выдвинутый КПРФ на выборы губернатора депутат Тюменской облдумы Иван Левченко представил в облизбирком документы для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора Тюменской области, сообщил председатель избирательной комиссии Игорь Халин.

"Мы получили весь пакет необходимых документов, включая 215 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований, расположенных на территории Тюменской области, включая Ханты - Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ",  - написал Халин в своем телеграм-канале. 

В качестве кандидатур сенаторов РФ Левченко представил арбитражного управляющего саморегулируемой организации "Солидарность" Олега Гальченко, помощников депутата облдумы Александра Изотова и Григория Кармелюка.

Теги: выборы , губернатор , КПРФ
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2023